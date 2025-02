Selon un récent classement de l’ONG américaine Global Firepower (GFP) en matières d’infrastructures aéroportuaires l’Algérie surclasse largement ses voisins maghrébins, le Maroc et la Tunisie.

Avec un total de 85 aéroports fonctionnels, le pays se positionne comme un acteur majeur dans la région en termes de connectivité aérienne.

L’Algérie occupe la 59ᵉ place mondiale dans le classement GFP pour le nombre d’aéroports utilisables. Le Maroc se classe en 86ᵉ position avec seulement 49 aéroports. Avec 14 aéroports en activité, la Tunisie se classe au 126ème rang mondial.

Malgré sa supériorité sur ses voisins maghrébins, l’Algérie ne figure pas dans le top 10 africain des pays avec le plus grand nombre d’aéroports. Ce classement est dominé par des pays comme l’Afrique du Sud, avec 575 aéroports (13ᵉ rang mondial), ou encore le Kenya, qui en compte 370.

À l'échelle mondiale, la différence est encore plus marquée. Les États-Unis, qui occupent la première place, possèdent plus de 15'000 aéroports, suivis du Brésil et de l'Australie. Ces pays bénéficient d'un réseau dense, soutenu par des investissements massifs et une forte demande.

En comparaison avec ses voisins maghrébins, la Tunisie accuse un net retard, devancée par l’Algérie, avec 85 aéroports opérationnels, se positionne à la 59ème place mondiale, la Libye arrive en 72ème position avec 66 aéroports, et le Maroc, doté de 49 aéroports, occupe le 86ème rang.

À l’échelle africaine, la Tunisie reste loin derrière les leaders continentaux, dans ce classement dominé par l’Afrique du Sud avec un réseau de 1 500 aéroports, suivie par l’Égypte (76 aéroports), le Nigeria (38), le Kenya (37) et la Tanzanie (32).

Les Etats-Unis arrivent en 1ère position avec 15 873 aéroports, suivis du Brésil disposant de 4 919 et de l’Australie qui clôt ce top 3 international avec 2180 aéroports.

Les dernières places sont occupées par Bahreïn (144ème place), le Luxembourg (145ème) et l’Albanie (146ème) avec seulement 3 aéroports dans chacun de ces pays.

Global Firepower suit le nombre total d’aéroports utilisables/principaux disponibles pour chaque nation participante dans le cadre de l’examen annuel du classement GFP. Seuls les aéroports classés comme « majeurs » et jugés utilisables sont pris en compte pour l’examen GFP et, au minimum, comprennent des pistes préparées avec les installations de soutien qui les accompagnent.

ABS