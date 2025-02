La 11ème édition du Festival Maghreb Jazz Days est dédiée à la mémoire de l’artiste Yasser Jeradi, disparu le 12 août 2024. Organisé par la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris, du 7 au 9 février 2025 au pavillon Habib Bourguiba de la Maison de Tunisie à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP), le festival a programmé en ouverture un concert en hommage à feu Yasser Jeradi, réunissant une pléiade d’artistes amis du défunt notamment Lobna Noomane, Raoudha Abdallah, Abir Nassraoui, Mounir Troudi, Ghasen Fendri, Slim Abida, Skander Ben Abid, Ala Ben Feguira, Elyes Ghourabi…..

Le festival se poursuivra le 8 février avec une plongée dans les sonorités sahariennes de l’Algérie et le Diwane, forme musicale issue de la tradition gnawa algérienne. La soirée mettra à l’honneur Hafid Bidari et son groupe, autour du projet Bania, qui invite à un voyage musical à travers une fresque d’expérimentations inédites, où la complexité des percussions et du goumbri (basse traditionnelle des gnawas) s’associe ̀à la fougue des guitares et de la batterie pour mener l’ensemble ̀à la transe.

La soirée du 9 février sera assurée par Mounir Troudi, voix singulière du jazz soufi, accompagné de musiciens issus de la scène jazz parisienne. Mêlant rythmes urbains, musiques du monde et influences soufies, son univers oscille entre acoustique et électrique, dans des improvisations et compositions minutieusement orchestrées.

Le Festival Maghreb Jazz Days est un rendez-vous annuel mettant à l’honneur la musique maghrébine, explorant le Jazz Gnawa, le Diwane, le Stambeli et toute forme de création innovante et créative.