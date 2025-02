La production d’huile d’olive devrait atteindre près de 360 mille tonnes au titre de la saison 2024/2025, ce qui représente un chiffre record, a estimé la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, lors d’une réception tenue, vendredi soir, en l’honneur du Corps Diplomatique accrédité en Tunisie, sur le thème “L’Huile d’Olive Tunisienne, un trésor national à partager avec le monde”.

Pour la saison 2023/2024, les exportations, ont atteint près de 195 mille tonnes pour une valeur 5 milliards de dinars. Elles ont été destinées à plus de 60 pays, ajoute la ministre, précisant que les efforts sont actuellement déployés afin de diversifier les destinations d’exportations et de s’ouvrir sur de nouveaux marchés.

Et de souligner que la Tunisie se positionne aujourd’hui comme le premier exportateur mondial d’huile d’olive biologique, consolidant, a-t-elle dit, sa compétitivité sur des marchés stratégiques tels que l’Europe et l’Amérique du Nord.

A cet égard, la Tunisie a vendu près de 40 mille tonnes d’huile d’olive biologique sur le marché international durant la saison 2023/2024, a-t-elle ajouté notant que le pays n’a plus d’autre choix que de renforcer son positionnement en matière d’exportation de l’huile d’olive conditionné sur les marchés traditionnels.

De son côté, le président directeur général du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine a fait savoir que les exportations de l’huile d’olive conditionné ont réalisé des chiffres records, ce qui a permis à la Tunisie d’être classé au 4e rang mondial en termes d’exportation d’huile d’olive conditionné.

Et d’ajouter que le centre a développé des programmes promotionnels, en partenariat avec le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (Packtec) visant à renforcer la position de l’huile d’olive conditionnée tunisienne sur les marchés extérieurs traditionnels, à faire connaître l’origine tunisienne et à accroître les exportations d’huile d’olive conditionnée.

Organisée par le Packtec, en collaboration avec l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et le Centre de Promotion des Exportations (Cepex), la réception vise l’amélioration de la notoriété et la visibilité de l’huile d’olive tunisienne à l’échelle internationale auprès d’une audience qualifiée et d’influence à savoir le corps diplomatique accrédité en Tunisie.