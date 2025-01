Des pluies temporairement orageuses sont attendues, à partir de vendredi après-midi et demain, samedi, 1 février 2025, sur les régions Est du centre et du nord.

Ces précipitations engloberont les régions ouest et localement le sud et elles seront parfois intenses sur les gouvernorats de Kairouan, Sousse et régions du Nord-Est, a fait savoir, vendredi, l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Les plus grandes quantités oscilleront entre 30 mm et 50 mm et atteindront localement 70 mm dans la région du Cap-Bon, avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Le temps pluvieux devrait se poursuivre, selon l’INM, jusqu’à dimanche 2 février 2025. Des pluies éparses sont prévues sur le nord et le centre et elles seront temporairement orageuses, essentiellement, sur l’extrême nord.