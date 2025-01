Lors de la signature des crédits contractés auprès de bailleurs de fonds et de partenaires étrangers, les départements ministériels concernés ont pris le mauvais pli de se limiter à la publication du montant global des prêts et de s’abstenir de divulguer des détails sur ses multiples destinations. Or comme on dit, le diable est dans les détails.

Les contribuables-lecteurs qui sont les seuls à payer, en fin de compte, ces crédits sont en droit de connaître les tenants et aboutissants des composantes de ces crédits. La littérature improductive et insipide des communiqués publiés en pareilles circonstances est tronquée. Elle est loin de satisfaire le besoin d’information de ces mêmes contribuables.

Le dernier financement d’un montant de 400 millions d’euros accordé, le 15-16 janvier 2025, par l’Italie à la Tunisie en est une illustration.

D’après le communiqué publié, ce crédit est dédié globalement à soutenir le projet stratégique pour la sécurité alimentaire “Tanit” et à cofinancer la lutte contre la migration et des projets d’énergie.

Selon nos investigations, des informations en lien avec ce financement nous fournissent d’autres détails informatifs plus intéressants.

Ainsi, on apprend que sur le total de ce montant, 80 Millions d’euros sont accordés à titre de subventions, ce qui est loin d’être négligeable.

Ces mêmes investigations nous informent également sur des éléments instructifs sur le projet de sécurité alimentaire “Tandem italo tunisien Tanit”. Ce projet est une composante du plan Mattei de soutien à l’Afrique. Ce projet s’articule autour de trois volets: traitements des eaux usées, améliorations des performances agricoles et promotion de la formation de la recherche et de l’innovation.

Quant au financement de la transition énergétique, le mémorandum d’entente conclu prévoit des projets conjoints en matière d’énergies renouvelables.

Morale de l’histoire : les services de communications des ministères peuvent mieux faire pour donner d’amples informations et précisions sur les crédits contractés.

ABS