Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger,Mohamed Ali Nafti, a co-présidé, jeudi, à Rome, avec le vice-président du Conseil des ministres italien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, une séance de travail qui a été couronnée par la signature d’une déclaration conjointe.

En vertu de cette déclaration, l’Italie s’est engagée à allouer un financement d’une valeur de 400 millions d’euros dans le cadre de la coopération bilatérale pour le développement pour la période 2025-2027, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Ce financement sera principalement destiné au projet de partenariat stratégique pour la sécurité alimentaire “TANIT”.

Un accord sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les deux pays à des fins d’échange, ainsi qu’un accord de coopération dans le domaine de la transition énergétique, ont également été signés.

Au cours de cette séance, qui s’inscrit dans le cadre de la visite de travail effectuée par le ministre des Affaires étrangères en Italie, les deux parties ont examiné les perspectives des relations d’amitié et de coopération historiques et distinguées qu’entretiennent les deux pays et ce, à l’approche de la célébration, en 2026, du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Italie.

Les deux ministres ont salué la profondeur des relations bilatérales, faisant part de la volonté partagée des dirigeants des deux États de les renforcer davantage dans un cadre d’égalité et de respect mutuel.

A cette occasion, ils ont passé en revue les divers et riches domaines de coopération bilatérale, notamment aux niveaux politique, économique, financier, sécuritaire, culturel, énergétique et migratoire.

A cet égard, les deux ministres ont souligné l’importance de préparer soigneusement les prochaines échéances bilatérales, telles que la deuxième réunion du Haut Conseil stratégique tuniso-italien et la quatrième session des consultations politiques bilatérales.

Ils se sont, par ailleurs, félicités de l’avancement des projets financés dans le cadre des programmes de coopération financière, qui contribuent aux efforts de développement de la Tunisie, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les relations de partenariat, de coopération économique et d’investissement, notamment dans les secteurs prometteurs à forte valeur ajoutée.

Par ailleurs, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Union européenne et à mettre en œuvre les dispositions du mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique et global, signé le 16 juillet 2023, à Tunis, qui joue un rôle important dans le renforcement de tous les aspects de la coopération et du partenariat entre la Tunisie et l’UE.

Cette séance a, en outre, été l’occasion pour les deux ministres d’échanger leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi que sur les défis régionaux auxquels les deux pays font face.

Lors de cette séance, le ministre italien a affirmé la disposition de son pays à soutenir les efforts de développement durable en Tunisie à travers un renforcement de la coopération économique et du soutien à l’investissement.

Il a, à ce propos, dit envisager d’organiser un forum économique pour les hommes d’affaires italiens en Tunisie au cours du premier semestre 2025.

La question de la migration a été aussi au centre de cette séance de travail. Les deux parties ont insisté sur la nécessité d’adopter une approche globale et multidimensionnelle pour lutter contre la migration irrégulière, basée sur le développement solidaire et le traitement des causes profondes de ce phénomène, en plus de la lutte contre les réseaux de traite des personnes.

De son côté, Mohamed Ali Nafti a salué le rôle de la diaspora tunisienne résidant en Italie en tant que facteur de rapprochement culturel et social, ainsi que sa contribution à la création de richesses et à la dynamique économique dans les deux pays.

Il a, également, évoqué la présence « massive » d’étudiants tunisiens dans divers domaines académiques en Italie et leur rôle actif dans l’établissement de liens humains et culturels solides entre les deux pays, appelant la partie italienne à faciliter leurs conditions de séjour en Italie.