L’année 2024 confirme les disparités de prix sur le marché immobilier du Cap Bon et du Sahel, avec des écarts significatifs entre les quartiers les plus prisés et les zones plus abordables. L’attrait touristique et résidentiel de certaines localités continue d’influencer les prix au mètre carré.

Cap Bon : Hammamet Nord en tête des prix

Dans la région du Cap Bon, Hammamet Nord reste le quartier le plus convoité et le plus cher. Le prix moyen y atteint 3 510 DT/m² pour le neuf et 3 350 DT/m² pour l’ancien. D’autres secteurs comme Cité El Wafa et Nabeul Ville enregistrent des tarifs autour de 3 460 DT/m² et 3 470 DT/m² pour les biens neufs.

À l’opposé, les quartiers les plus accessibles se situent à Hammam El Ghezaz, où les prix varient entre 2 070 DT/m² pour l’ancien et 2 430 DT/m² pour le neuf. Kélibia, autre secteur attractif, affiche des prix plus modérés avec 2 570 DT/m² pour le neuf.

Sahel : El Kantaoui toujours en tête

Dans le Sahel, El Kantaoui reste le quartier le plus huppé, avec un prix au mètre carré atteignant 4 800 DT pour les appartements neufs et 4 070 DT pour les anciens. En revanche, Hammam Sousse demeure la zone la plus accessible de la région, avec des prix débutant à 2 350 DT/m² pour l’ancien et 2 630 DT/m² pour le neuf.

Par ailleurs, d’autres localités comme Hergla, Chott Meriem et la zone touristique de Mahdia affichent des prix intermédiaires, oscillant entre 2 970 et 3 570 DT/m² pour le neuf.

Un marché segmenté et influencé par l’attrait touristique

Le marché immobilier du Cap Bon et du Sahel continue d’évoluer en fonction de l’attractivité touristique et résidentielle des zones. Hammamet Nord et El Kantaoui se maintiennent en haut du classement, tandis que des opportunités plus accessibles existent notamment à Hammam El Ghezaz et Hammam Sousse.

(Source: Mubawab)