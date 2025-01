L’Organisation Mondiale islamique pour l’Education, les Sciences et la culture (ICESCO) prévoit un large programme de coopération avec un certain nombre d’établissements et de structures publiques.

Le Directeur Général de l’ICESCO, Salem Ben Mohammed Al-Malik, est actuellement en visite de travail en Tunisie à la tête d’une délégation de haut niveau, axée sur la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Organisation islamique.

Dans une brève rencontre, mardi, avec l’agence TAP, le Directeur Général de l’ICESCO a indiqué qu’un programme de coopération sera mis en place, notamment avec « les ministères des Affaires culturelles, de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. »

Volet culturel, il a annoncé « la signature, dans les prochains jours, d’une convention de partenariat entre l’ICESCO et l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al Hikma, en vertu de laquelle des cycles de formation, des conférences intellectuelles et littéraires seront organisés, en plus de la publication et la traduction de certains ouvrages ».

S’exprimant à l’occasion d’une conférence au Palais de l’Académie Beit Al Hikma à Carthage-Hannibal, le Dr Salem Ben Mohammed Al-Malik a salué « les efforts déployés par l’Académie dans le domaine de la culture et de la créativité, louant le travail accompli par les auteurs et académiciens tunisiens dont des productions intellectuelles ayant impacté la scène arabe et internationale ».

Les perspectives de développement de la coopération entre l’ICESCO et la Tunisie pour la période à venir seront au centre de rencontres de haut niveau programmés dans le cadre de cette visite. « Les programmes culturels de l’ICESCO en Tunisie, les dossiers d’inscription de sites au patrimoine, matériel et immatériel, de l’Humanité ainsi que la formation dans le secteur culturel » seront au coeur d’une séance de travail, le mardi 28 janvier, dans la matinée, avec la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a fait savoir le DG de l’Organisation islamique.

Une rencontre avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est également dans l’agenda de la délégation de l’ICESCO. Le Dr Salem Ben Mohammed Al-Malik a indiqué, sans donner plus de détails, que l’accent sera mis « les projets de l’ICESCO dans le secteur de l’enseignement supérieur en Tunisie aussi bien que dans le Monde islamique ».

« La coopération avec les divers partenaires tunisiens dépendra fortement de leurs besoins dans les domaines d’expertise de l’ICESCO », a-t-il affirmé. Et d’ajouter, “toutes les propositions qui devront être formulées seront traduites en des projets concrets”.

Le Directeur Général de l’ICESCO a donné, lundi après-midi, à Beit Al Hikma une conférence intitulée “La culture de demain: la nouvelle vision de l’Organisation de l’ICESCO”. Organisée en collaboration avec le Centre des arts, de la culture et des lettres, Ksar Saïd, la conférence a été marquée par la présence de la Délégation de l’ICESCO ainsi que des académiciens membres de Beit Al Hikma.

L’ex ministre des Affaires Culturelles Mohamed Zinelabidine, Chef du Secteur de la Culture à l’ICESCO est parmi les membres de la délégation dont le Chef du Secteur des Médias et de la Communication, Osama Heikal, le Directeur du Centre de Prospective et d’Intelligence Artificielle, Kais Hammami, le Directeur du Département des Affaires juridiques et des Normes internationales, Mohamed Hedi Shili, le Chef du Secrétariat général des Commissions nationales et des Conférences, Salim Al Habsi, et la Directrice du Protocole et des Relations publiques de l’Organisation, Loubna Ahmimou.

A son arrivé à Tunis, dimanche 26 janvier, à l’Aéroport International Tunis Carthage, la délégation de l’ICESCO a été accueillie par la ministre des Affaires Culturelles. A cette occasion, le DG de l’ICESCO a souligné la volonté de l’Organisation islamique à renforcer son partenariat “distingué” avec la Tunisie dans les divers domaines de sa compétence, à savoir l’éducation, la science et la culture.

Notons que la 45ème session du Conseil exécutif de l’ICESCO est prévue les 24 et 25 février, à Tunis.