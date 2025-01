11e Tournoi national d’échecs : Des jeunes joueurs de plusieurs gouvernorats participent à l’événement à Douar Hicher

Une cinquantaine de filles et garçons, représentant treize établissements de l’enfance des gouvernorats de La Manouba, l’Ariana, Bizerte, Béja et Sousse, ont pris part, dimanche, à Douar Hicher, au 11e Tournoi national du jeu d’échecs.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Jamel Souidi, représentant de la Fédération Tunisienne des Echecs et arbitre international, qui a arbitré les matches, a indiqué ce tournoi a pour objectif d’encourager la pratique du jeu d’échecs, un sport cérébral qui aide à développer une pensée logique et cohérente, à augmenter la capacité de concentration, à développer la capacité d’anticipation et les compétences, telles que la résolution de problèmes et la prise de décision stratégique, et à enseigner la patience la confiance en soi.

Ce tournoi, qui s’est déroulé sur sept journées, est organisé à l’initiative du Commissariat régional de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, en collaboration avec la Fédération Tunisienne des Echecs, les clubs mobiles d’enfants, le Centre intégré de la Jeunesse et de l’Enfance, l’Association de promotion de l’enfance à La Manouba, et la section locale du Croissant-Rouge à Douar Hicher.