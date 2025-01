La 21e journée du championnat d’Espagne a débuté avec des matchs disputés et des buts inscrits dans les dernières minutes. Le Betis Séville s’est imposé de justesse face à Majorque (1-0) grâce à un but de Bakambu dans le temps additionnel (90+6). L’Atlético Madrid a été tenu en échec par Villarreal (1-1), malgré un but de Lino, répondant au penalty transformé par Gerard Moreno.

Séville FC et l’Espanyol Barcelone se sont neutralisés (1-1), tandis que Las Palmas et Osasuna ont également partagé les points (1-1), avec un but salvateur de Januzaj pour les locaux dans les arrêts de jeu.

Le Real Madrid est attendu ce soir sur la pelouse de Valladolid, tandis que la journée de dimanche offrira des affiches intéressantes comme le duel entre le FC Barcelone et Valence.

Résultats de la 21e journée

Vendredi 24 janvier

Las Palmas 1-1 Osasuna (Januzaj 90+8 / Oroz 53)

Samedi 25 janvier

Majorque 0-1 Betis Séville (Bakambu 90+6)

Atlético Madrid 1-1 Villarreal (Lino 58 / Gerard Moreno 29 s.p.)

Séville FC 1-1 Espanyol Barcelone (Bade 61 / Kumbulla 15)

(21h00) Valladolid – Real Madrid

Dimanche 26 janvier

(14h00) Rayo Vallecano – Gérone

(16h15) Real Sociedad – Getafe

(18h30) Athletic Bilbao – Leganés

(21h00) FC Barcelone – Valence

Lundi 27 janvier