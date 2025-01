La BH Bank a clôturé l’année 2024 sur une dynamique de croissance, enregistrant une augmentation de 5,1 % de son encours de créances sur la clientèle, atteignant 10 731 MDT. Les dépôts ont progressé de 3 %, totalisant 9 010 MDT, tandis que les emprunts et ressources spéciales ont bondi de 14,6 %, témoignant d’une capacité renforcée de financement. Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est établi à 766 MDT, en hausse de 15,2 %, soutenu par une progression des produits d’intérêts (+5,9 %) et des commissions perçues (+10,6 %). Toutefois, les charges générales d’exploitation et les frais du personnel ont respectivement augmenté de 11,4 % et 7,3 %, traduisant une maîtrise des coûts dans un contexte de développement accru.

A la fin du quatrième trimestre 2024, les indicateurs de la BH Bank ont évolué comme suit: