La Tunisie prévoit de produire 550 mille quintaux de semences sélectionnées durant les 10 prochaines années dans le cadre du projet visant à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience face au changement climatique grâce à une série de semences innovantes et des mécanismes d’extension dans le cadre du système de production SeedSyst.

« Malgré les efforts déployés pour soutenir la production locale des semences, la dépendance à l’égard de l’importation demeure un défi majeur », a souligné, jeudi, le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, devant les participants à un workshop scientifique sur l’avancement du projet de recherche-développement sur « Le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience climatique en Tunisie grâce à un système de semences de blé et des mécanismes de mise à l’échelle innovants(SeedSyst) ».

La situation en Tunisie a été aggravée par le climat et les grands changements géopolitiques mondiaux, qui ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et augmenté les prix des produits et intrants alimentaires, a-t-il précisé.

L’atelier a été organisé par l’Institut national de recherches agricoles à Tunis sous le thème “La filière des semences du blé en Tunisie : diagnostic et moyens d’amélioration”.

Le workshop vise à évaluer la filière de semences sélectionnées des céréales et à examiner les moyens de la développer sur la base des résultats du projet afin de garantir aux agriculteurs l’accès à des semences de haute qualité qui peuvent améliorer la productivité du blé et renforcer la sécurité alimentaire.

Le projet devra fournir des variétés de haute qualité et favoriser la coopération entre les secteurs public et privé, outre la mise en place de plateformes pilotes d’innovation.