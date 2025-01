Par Mme Miyata Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie

L’année 2025 marque la célébration du 50ème anniversaire de la JICA en Tunisie. Depuis l’arrivée du premier volontaire japonais en 1975 et le lancement du premier projet de coopération technique en 1978, la JICA a œuvré à accompagner le développement socio-économique de la Tunisie et à être à l’avant-garde des priorités économique du pays.

Energie, eau, agriculture, pêche, industrie, infrastructure et santé sont parmi les secteurs clés qui ont bénéficié de l’appui de la JICA à travers des projets de coopération technique, dons et prêts en yen. A ce jour, la JICA a accordé un montant de 7,2 milliards de dinars de prêts en yen.

Jusqu’à 2022, 774 millions de dinars ont été déboursés sous forme de dons et coopération technique. L’accueil de la TICAD 8 en 2022 a démontré la profondeur des relations tuniso-japonaises, ainsi que la volonté de la Tunisie de contribuer au développement du continent africain en partenariat avec le Japon. En effet, la coopération triangulaire a également été l’un des axes sur lequel la JICA a longtemps capitalisé dans son partenariat avec les autorités tunisiennes. Cette action a débuté dans le domaine de la santé reproductive et s’est étendue à divers domaines, tels que la pêche et la gestion des déchets.

En plus de la coopération économique, l’activité des volontaires est un axe prioritaire des activités de la JICA. Jusqu’à ce jour, 532 volontaires japonais ont été actifs en Tunisie dans différentes régions du pays. Ils ont contribué avec leur expertise dans l’appui des organisations hôtes dans le sport, la jeunesse, la musique, l’architecture, l’infirmerie, la kinésithérapie, l’apprentissage de la langue japonaise, etc.

La JICA œuvre aussi à faire bénéficier les jeunes et les cadres tunisiens d’opportunités d’études et de stages au Japon à travers deux programmes de formation : KCCP (Knowledge and Co-Creation programme), lancé en 1976 en Tunisie, faisant bénéficier les cadres et les entrepreneurs d’offres de stages dans des entreprises japonaises ; et ABE Initiative, lancé en 2014 en Tunisie, pour poursuivre leurs études de mastères dans des Universités japonaises de renommée. Jusqu’à 2024, 1842 étudiants et cadres tunisiens ont pu poursuivre ces deux programmes. La JICA compte ainsi fructifier davantage les résultats d’un demi-siècle de coopération et d’amitié. Plusieurs projets ont été lancés en fin 2024 dans les domaines du transport, santé, industrie, eau, assainissement, etc.

Appui de la JICA en chiffres depuis 1975: