Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré jeudi que l’industrie sidérurgique en chine était une industrie de base importante du pays et que l’économie réelle constituait les fondements de l’économie nationale.

M. Xi a fait ces remarques alors qu’il visitait un laminoir à froid de l’entreprise Bensteel Group à Benxi, ville de la province chinoise du Liaoning (nord-est).

Il a pris connaissance du fonctionnement du système de contrôle intégré intelligent dans le centre de contrôle et s’est renseigné sur le processus de laminage à froid, l’innovation technologique et la performance des produits dans les ateliers. Il a également rencontré des travailleurs exemplaires, de jeunes techniciens et des représentants du personnel de l’entreprise.

Bensteel, une entreprise historique de la Chine , a connu une revitalisation grâce à la restructuration avec Ansteel, l’amélioration du système d’entreprise moderne ainsi que la promotion de la transformation et de la modernisation industrielles, a-t-il déclaré.

“L’industrie sidérurgique est une importante industrie de base du pays et l’économie réelle constitue les fondements de l’économie nationale”, a souligné M. Xi, appelant à des efforts continus pour renforcer les maillons faibles, optimiser les structures industrielles et contribuer davantage à la modernisation chinoise.