La municipalité de Sidi Bou Saïd œuvre pour le parachèvement des préparatifs du dossier de candidatures en vue d’inscrire Sidi Bou Saïd sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Secrétaire général de la municipalité de Sidi Bou Saïd, Mohamed Saleh Omrani, a déclaré ,jeudi à la TAP, que le dossier d’inscription de Sidi Bou Saïd “sera déposé auprès du Comité du patrimoine mondial” qui établit chaque année la liste des nouveaux sites inscrits au patrimoine mondial.

Une fois le dossier retenu, l’inscription de Sidi Bou Saïd au patrimoine mondial de l’humanité “devra renforcer la place de ce village touristique, sur le double plan national et international”, a indiqué le SG de la municipalité. Il a évoqué “les financements supplémentaires qui seront consacrés au site et qui aideraient à la sauvegarde de ce patrimoine et à attirer davantage de touristes et d’investisseurs”.

Le siège de la municipalité a abrité, le 18 janvier courant, une journée de sensibilisation sur ce dossier qui s’intitule “Sidi Boussaid : un site culturel et spirituel méditerranéen”. Organisé conjointement par la municipalité de Sidi Bou Saïd et l’Institut national du patrimoine (INP), cet évènement a eu lieu en présence d’experts, d’élus locaux et de représentants de la société civile.

Au terme de la journée, il a été recommandé de “poursuivre les efforts de préservation du village historique de Sidi Bou Saïd et de ses alentours et ce en coordination entre les responsables locaux et les habitants”, fait savoir le responsable. “Le dépôt du dossier devra être suivi par une visite d’inspection des experts de l’UNESCO”, a-t-il ajouté.

Les statistiques démographiques fournies par la municipalité de Sidi Bou Saïd font état de “7 milles habitants dont 1200 habitent au cœur du village historique”, célèbre son cachet architectural unique.

Aujourd’hui, la Tunisie compte neuf sites classés au patrimoine mondial dont 8 sites culturels et un site naturel, à savoir le Parc National d’Ichkeul (1980), le dernier grand lac d’eau douce d’une chaîne qui s’étendait autrefois le long de l’Afrique du Nord. La Médina de Tunis, le Site de Carthage et l’Amphithéâtre d’EL Jem (1979), le Site de Kerkouane (1986), la Médina de Sousse et la Médina de Kairouan (1988), le Site de Dougga (1997) et l’Ile de Djerba (2023) sont les sites culturels classés.