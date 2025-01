La promotion de l’huile d’olive tunisienne sur le marché polonais ainsi que le développement des flux touristiques polonais vers la destination tunisienne, dans un souci de maintenir la dynamique ascendante enregistrée ces dernières années, ont été au centre de la rencontre qui a réuni, mercredi, le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger M. Mohamed Ali Nafti et son homologue polonais Radosław Sikorski.

Réunis à l’occasion de leur participation au Forum économique de Davos , les deux ministres ont salué la solidité des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, ainsi que les résultats fructueux de la visite effectuée par le chef de la diplomatie tunisienne à Varsovie en décembre dernier.

Ils ont également évoqué les perspectives prometteuses pour renforcer la coopération bilatérale à la lumière des résultats de cette visite, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies de l’information et de la communication, de l’agriculture durable et du phosphate.

Les deux Ministres ont également abordé le partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne et les moyens de le renforcer, d’autant plus que la Pologne assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’Union Européenne. Par ailleurs, ils ont échangé les vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dans un contexte marqué par des changements rapides aux niveaux régional et international.