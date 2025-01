La 22e journée de la Premier League anglaise promet du spectacle ce dimanche 19 janvier 2025, avec plusieurs rencontres alléchantes au programme. Les amateurs de football auront droit à des affiches captivantes mettant en scène certains des clubs les plus en vue du championnat.

Les rencontres de l’après-midi

Trois matchs sont programmés à 15h00, offrant un véritable marathon de football pour les supporters :

Manchester United vs Brighton & Hove Albion

Les Red Devils, en quête de constance cette saison, accueilleront Brighton à Old Trafford. Face à une équipe des Seagulls réputée pour son jeu dynamique et offensif, Manchester United devra se montrer solide pour engranger les trois points.

Everton vs Tottenham

Du côté de Goodison Park, Everton tentera de bousculer Tottenham. Les Spurs, emmenés par leur attaque percutante, chercheront à capitaliser sur leur bon début d’année face aux Toffees, désireux de s’éloigner de la zone rouge.

Nottingham Forest vs Southampton

Nottingham Forest, qui lutte pour son maintien, reçoit Southampton dans un duel crucial pour le bas du classement. Une victoire serait précieuse pour les deux équipes afin d’assurer leur place dans l’élite anglaise.

Le choc en soirée : Ipswich Town vs Manchester City

En clôture de cette journée, Manchester City se déplacera sur la pelouse d’Ipswich Town à 17h30. Les Citizens voudront asseoir leur domination face à une équipe qui tentera de créer la surprise à domicile.

Les amateurs de la Premier League peuvent s’attendre à une journée riche en rebondissements, avec des enjeux aussi bien en haut qu’en bas du classement. Entre luttes pour les places européennes et batailles pour le maintien.