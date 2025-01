Le temps de dimanche sera partiellement nuageux, devenant progressivement couvert dans l’après-midi, avec quelques pluies faibles et éparses attendues dans les régions ouest du nord et du centre, ainsi que localement dans la région de Gafsa.

Ces précipitations s’étendront progressivement en fin de journée et durant la nuit aux régions orientales du nord et du centre.

Les températures maximales varieront entre 8 et 12 degrés dans les hauteurs occidentales du nord et du centre, et entre 13 et 17 degrés dans les autres régions.

Les vents souffleront du secteur sud, de faible à modérée intensité. La mer sera très agitée à agitée dans la région de Serrat et agitée sur le reste des côtes.