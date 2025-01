Les nouveaux sièges du Tribunal de Première instance Sousse II et du Tribunal cantonal de Sousse ont été inaugurés ce vendredi par la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

Visitant les différents espaces, bureaux et salles d’audience, la ministre de la Justice a insisté sur l’importance de préserver ces acquis qui, a-t-elle dit, contribuent à “améliorer la qualité des services rendus aux justiciables”.

Elle a souligné les efforts déployés pour rénover et réhabiliter les bâtiments relevant du département de la Justice, dans le gouvernorat de Sousse.

Et d’ajouter: plusieurs tribunaux sont en cours de rénovation dans la région, dont le Tribunal de Première instance de Sousse, les Tribunaux cantonaux d’Enfidha et Msaken, et la Cour d’Appel de Sousse.

L’inauguration des nouveaux sièges du Tribunal de Première instance Sousse II et du Tribunal cantonal de Sousse s’est déroulée en présence, notamment, du gouverneur de Sousse, de plusieurs cadres judiciaires et agents des différentes juridictions du gouvernorat et de la Direction régionale de la Justice.