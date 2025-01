Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a démenti, jeudi, les informations véhiculées par des médias, relatives à la saisie d’un million de litres de carburant, destinés à la ville albanaise, Durrës.

Le département de l’Industrie a expliqué, dans un communiqué, que les deux navires qui ont accosté dans un port tunisien à la fin de mois de décembre 2024, dans le cadre de cette opération, ne sont pas des pétroliers, mais des navires de transport de marchandises, destinés au transport de ciment, notant que les produits saisis sont des dérivés de produits pétroliers et non pas du pétrole.

Selon le ministère, l’opération d’approvisionnement de pétroliers en carburants est soumise à des normes de sécurité et à des procédures douanières strictes et les opérations d’exportation de pétrole brut, menées par les sociétés pétrolières exploitant des champs de production, sont soumises, à leur tour, à des autorisations préalables et à des procédures de contrôle effectuées surtout, par les services douaniers tunisiens.

Le ministère a précisé, par ailleurs, que les sociétés de distribution de carburants opérant dans le secteur ne sont pas autorisées à exporter des produits pétroliers, ajoutant que les quantités des carburants disponibles dans les différents centres de stockage en Tunisie sont réservées exclusivement à l’approvisionnement du marché local, des navires et des avions, sous le contrôle des services douaniers.