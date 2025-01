Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu mercredi après-midi, au Palais de Carthage, Fethi Zouheir Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a mis l’accent sur l’impératif qu’il y a à ce que les banques publiques et privées contribuent à l’effort national visant à stimuler l’investissement et à faciliter les transactions financières.

Plus besoin de signaler que l’Etat a ses lois et que les transactions commerciales elles aussi obéissent à leurs propres usages, a fait savoir le chef de l’Etat, soulignant que tous sont appelés à faire prévaloir l’intérêt supérieur de la Tunisie sur toute autre considération et que la Banque centrale de Tunisie est appelée à ce titre à assumer pleinement son rôle-clé tel que prévu par la Loi.

Par ailleurs, le président Saïed a mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer davantage à réduire le taux d’inflation qui s’élève à 6,2% et à préserver le stock stratégique en devises qui a atteint à ce jour 122 jours d’importation, ajoutant que ce chiffre vient témoigner les prémices d’une relance de l’économie tunisienne dont les effets doivent bénéficier à tous.