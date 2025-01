La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) organise, les 6 et 7 février 2025, une session de formation continue intitulée «Maîtrisez l’Empreinte Eau : Un Levier Stratégique pour une Gestion Durable des Ressources».

L’objectif est de permettre aux professionnels de maîtriser l’empreinte eau et de l’intégrer dans leurs démarches stratégiques.

Les entreprises désirant prendre part à cette formation peuvent s’inscrire sur ce lien httpss://lnkd.in/dWtCHVi7, au plus tard le 24 janvier 2025.

Regroupant plus de 2000 adhérents tunisiens et français, la CCITF se présente comme une association de droit tunisien à but non lucratif, qui œuvre à renforcer les relations Tuniso-Françaises.