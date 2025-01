Les crédits accordés par la Banque tunisienne de solidarité (BTS) ont contribué à la création de 24 316 emplois permanents en 2024, dont environ 7 294,8 postes d’emploi dans les régions intérieures, selon des données publiées, vendredi, par la Banque.

Les emplois créés dans les régions intérieures n’ont pas dépassé 30% des financements accordés aux promoteurs et la moyenne des emplois crées pour chaque projet financé par un crédit de la BTS s’élève à plus de 1,5 emplois.

Ce taux a régressé pour s’établir à 1,2 emploi dans les régions intérieures et à 1,1 dans les délégations prioritaires, selon ces données.

Il s’agit de 50 délégations prioritaires, réparties sur les cinq districts du pays à faible indice de développement local (IDL) mesuré selon les critères de la pauvreté, du chômage, de la croissance économique et de la disponibilité des services, a déclaré le directeur général de la BTS Khélifa Sboui en marge d’une conférence de presse tenue, hier vendredi, par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle consacrée au lancement du Programme spécifique de développement pour l’inclusion sociale et économique.

Selon les données publiées par la BTS, le secteur des services représente 37,2% des crédits accordés aux promoteurs, alors que cette contribution est réduite à 32% dans les délégations prioritaires.

Le secteur agricole représente 27,4% des crédits accordés aux promoteurs dans toutes les régions, alors que le taux des crédits accordés pour le financement des activités agricoles dans les délégations prioritaires a été porté à 32%.

En ce qui concerne le genre social, les données publiées par la BTS ONT dévoilé que la quote-part des femmes entrepreneures ayant obtenu des lignes de financement et des crédits a atteint 44% du nombre total des bénéficiaires de financement au niveau national, alors que ce taux ne dépasse pas 32% dans les délégations prioritaires.

