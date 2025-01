Voici le programme des matchs du 1er tour du tableau WTA simples féminins de l’Open d’Australie 2025, pour le 12 janvier 2025 (heures locales) :

Matchs débutant à 01:00 :

B. Pera vs. T. Maria

C. Tauson vs. L. Nosková (29)

M. Bouzková vs. M. Andreeva (14)

C. Bucsa vs. C. Paquet

Y. Starodubtseva vs. L. Fernandez (30)

V. Erjavec vs. S. Lamens

Matchs débutant à 01:30 :

D. Parry vs. D. Vekic (18)

A. Todoni vs. Q. Zheng (5)

Match débutant à 03:00 :

J. Niemeier vs. M. Chwalinska

Matchs débutant à 04:00 :

S. Kartal vs. J. Bouzas

T. Zidanšek vs. A. Potapova

Match débutant à 05:30 :

N. Hibino vs. M. Kostyuk (17)

Matchs débutant à 07:00 :

A. Pavlyuchenkova (27) vs. Y. Yuan

P. Badosa (11) vs. X. Wang

Matchs débutant à 09:00 :

A. Sabalenka (1) vs. S. Stephens

A. Blinkova vs. D. Saville

Les horaires indiqués sont sujets à des changements en fonction de la durée des matchs précédents.