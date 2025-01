Une rencontre-débat avec Amira Ghenim sur le thème “Le social et le politique” d’après ses trois romans en langue arabe “Le désastre de la Maison des notables”, “Trab Skhoun” (Terre ardente) et “Le dossier jaune” aura lieu le mercredi 15 janvier (17H00) à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT) dans le cadre du programme “Kteb Tounsi” (livre tunisien).

Prix de la Littérature arabe 2024 pour son roman “Le désastre de la maison des notables”, Amira Ghenim, est agrégée d’arabe, titulaire d’un doctorat en linguistique et enseigne à l’université de Sousse. Elle est l’autrice d’essais universitaires et de trois romans, “Le dossier jaune” (Pop Libris 2019), “Terre ardente” (Meskiliani 2024) et “Le désastre de la maison des notables” (2024) édité chez Philippe Rey en France, (finaliste de l’Arab Booker, prix de la littérature arabe 2024, prix Comar d’Or en Tunisie en 2021).