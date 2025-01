Des artistes représentants 15 pays se produiront dans 7 grands spectacles d’artistes confirmés, 18 spectacles de jeunes talents et 4 spectacles de rue, aux Journées Musicales de Carthage (JMC) prévues dans leur neuvième édition du 18 au 24 janvier 2025.

Les spectacles sont issus des pays suivants: Algérie, Belgique, Bulgarie, Cameroun, Cap Vert, Egypte, Espagne, France, Irak, Iran, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, France, Palestine, Portugal, Suède, Syrie et Tunisie.

Le line-up de cette session 2025 présidée par la chanteuse Dorsaf Hemdani, a été dévoilé, jeudi, au cours d’une conférence de presse organisée à la Cité de la Culture. Après une absence d’une année, les professionnels de la musique seront de nouveau réunis dans ce grand rendez vous annuel d’envergure arabe et africaine ouvert sur les musiques du monde entier.

Une programmation, assez riche et variée, aura lieu dans divers espaces du Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture (Théâtre des Jeunes Créateurs, Place des théâtres, Théâtre des Régions et la grande salle du Théâtre de l’Opéra) , et à l’Avenue Bourguiba au cœur de Tunis.

Un spectacle espagnol, “La Jose”, sera donné, à 19h30, à la cérémonie d’ouverture prévue à la grande salle du Théâtre de l’Opéra. Auparavant un spectacle italien , ARS NOVA NAPOLI, sera donné vers 18 h à la place des Théâtres.

Liste détaillée des spectacles au programme des JMC 2025 :

Samedi 18 janvier

– Place des théâtres (18h00) : ARS NOVA NAPOLI (Italie)

– Théâtre de l’Opéra : La Jose (Espagne), spectacle d’ouverture

Dimanche 19 janvier

-Avenue Habib Bourguiba : ARS NOVA NAPOLI (Italie)

-Théâtre des Régions : MOSAÏC Hamdi Jamoussi (Tunisie, Bulgarie, France, Portugal)-Théâtre des Jeunes Créateurs : SINOUJ, Benjemy (Tunisie)

-Théâtre des Régions : Amane, Bab El West (Maroc, France)

– Théâtre de l’Opéra : TARABBAND (Suède, Irak, Égypte)

Lundi 20 janvier

– Avenue Habib Bourguiba : FBK (Tunisie) & Aita mon Amour (Tunisie, Maroc, France)

-Théâtre des Régions (16h) : Rebirth Quartet, Ahmed Litaiem ( Tunisie, France)

– Théâtre des Jeunes Créateurs (17h30) : FASHION WEAK, Don Pac (Tunisie)

– Théâtre des Régions (19h00) : ARGIOPE, Kais Frihat (Belgique, Tunisie)

– Théâtre de l’Opéra : SI LEMHAF (Tunisie)

Mardi 21 janvier

– Avenue Habib Bourguiba : Stambeli Fusion, Belhassen Mihoub (Tunisie)

– Théâtre des Régions : Mirage, Helmi M’Hadhbi (Tunisie)

– Théâtre des Jeunes Créateurs : Joussour – Heqantarine, Amel Zen (Algérie)

– Théâtre des Régions : Kamer Standards, Jazzstellation (Cameroun)

– Théâtre de l’Opéra Tunis : AUTOSTRAD (Jordanie)

Mercredi 22 janvier

– Théâtre des Régions : Louken, WIFA (Tunisie / France)

– Théâtre des Jeunes Créateurs : FREE, Zied Bagga (Tunisie)

– Théâtre des Régions : Shadows of Atlas, Outail Maaoui (Tunisie)

– Théâtre de l’Opéra Tunis : ELIDA ALMEIDA (Cap Vert)

Jeudi 23 janvier

– Théâtre des Régions : Kamar Mansour (Maroc)

– Théâtre des Jeunes Créateurs : Fleuves de l’آme, Houeida Hedfi (Tunisie)

Théâtre des Régions : On My Mind, Wajih Bejaoui (Tunisie)

– Théâtre de l’Opéra Tunis : BIG SAM (Palestine)

Vendredi 24 janvier

– Théâtre des Jeunes Créateurs : Rust (Liban / Syrie)

– Théâtre des Régions : Gasba électrique, Boubaker Maatalla (Algérie)

– Théâtre des Jeunes Créateurs : BalQeis Live, BalQeis (Egypte)

– Théâtre des Régions (21h): Chakâm (Iran / Palestine / France)

Nb : Les spectacles dans les divers espaces désignés seront donnés selon les horaires suivants :

– Avenue Habib Bourguiba (14h et 15h )

-Théâtre des Jeunes Créateurs (17h30)

– Place des théâtres (18h00)

– Théâtre des Régions (16h et 19h et à 21h, uniquement le 24 janvier)

– Théâtre de l’Opéra (21h)