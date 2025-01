Des nuages passagers sont attendus sur la majeure partie du territoire, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Ces nuages devraient se densifier durant la nuit, en particulier sur les régions côtières du nord, où quelques pluies éparses sont possibles.

Le vent, soufflant d’ouest, se renforcera en approchant des côtes, où il sera relativement fort à localement fort. À l’intérieur des terres, il soufflera de modéré à relativement fort, avec un risque de tourbillons de sable dans le sud-est.

Les conditions maritimes seront également impactées, avec une mer moutonneuse à très agitée au nord et agitée à très agitée le long des côtes est.

Côté températures, le mercure oscillera entre 14 et 18 degrés dans le nord-ouest et le centre du pays, et entre 19 et 23 degrés dans les autres régions.