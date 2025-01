L’Espérance Sportive de Tunis (EST) franchit une étape inédite dans le football tunisien en introduisant sa structure économique, « Taraji Holding », à la Bourse de Tunis. Le 31 décembre 2024, cette initiative historique marque la première inscription d’un club sportif tunisien en Bourse, un tournant significatif pour le sport professionnel en Tunisie, souligne le site ExpressFM.

L’objectif principal est de diversifier les revenus et de consolider la stabilité financière de l’EST. Les fonds collectés seront consacrés à trois projets majeurs :

Un musée dédié à l’histoire de l’Espérance Sportive de Tunis, visant à immortaliser le patrimoine du club.

dédié à l’histoire de l’Espérance Sportive de Tunis, visant à immortaliser le patrimoine du club. Taraji Piscine , un complexe aquatique pour élargir l’offre de loisirs.

, un complexe aquatique pour élargir l’offre de loisirs. Taraji Land, un parc d’attractions et un complexe familial, projet phare de cette transformation économique.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte où les clubs tunisiens peinent à assurer leur stabilité financière face aux exigences croissantes du sport professionnel. En innovant, l’Espérance montre la voie à suivre pour les autres clubs nationaux.

Au-delà du football, cette initiative reflète une vision entrepreneuriale et modernisée de la gestion des clubs sportifs. L’introduction en Bourse permettra non seulement d’attirer des investisseurs, mais aussi de professionnaliser la gestion des structures sportives, une étape cruciale pour répondre aux défis économiques et compétitifs du sport moderne.

Pour rappel la création de Taraji Holding avait été annoncé par la direction du club au début de 2022, regroupant l’hôtel du Parc qui a ouvert ses portes en 1997, Taraji Stores créée en 2012 et qui comptait 40 boutiques dont 37 sous forme de franchise et Taraji Mobile fondée en 2014.