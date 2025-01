Les moyens et mécanismes visant à uniformiser les législations arabes, notamment, dans les pays de l’Afrique du Nord, au service du développement économique, de l’investissement, de la mobilité et de la protection des individus, a été au centre des travaux du 1er Sommet arabe des juristes arabes, organisé par le Conseil de coopération scientifique arabe (CCSA) du 1er au 3 janvier à Hammamet (Gouvernorat de Nabeul).

Dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse, mercredi, à l’ouverture des travaux, le responsable de ce sommet et directeur général du conseil de coopération scientifique arabe, Hichem Kadhi a affirmé que ce colloque scientifique qui réunit une pléiade de chercheurs en droit, des magistrats, des arbitres, des avocats de Tunisie, d’Algérie, de Libye et d’autres pays arabes, vise à instaurer une coopération scientifique entre les juristes arabes.

Il a souligné que ce sommet arabe et professionnel, premier du genre va se pencher sur une série de questions concernant les pays de la région, dont notamment “les mécanismes d’uniformisation de la législation”, “le rôle de la transformation numérique dans le développement du secteur de la justice” et “les mécanismes de développement de la formation des professionnels de la justice”.

L’objectif ultime étant, a-t-il dit, de parvenir à unifier les mécanismes et les outils qui peuvent contribuer à l’unification de la législation arabe, en particulier dans les pays d’Afrique du Nord et faire en sorte que cette législation soit un catalyseur de développement et un stimulant à l’investissement à travers une garantie renforcée de la protection juridique offerte aux personnes, la simplification de la mobilité et la consolidation de la cybersécurité.

Les défis sécuritaires et économiques sans cesse grandissants auxquels la région arabe est confrontée exigent un surcroît d’efforts pour élaborer une législation permettant de relever ces défis, a fait savoir l’orateur, citant en exemple les questions liées à la migration irrégulière, au rôle de la justice dans le traitement de ce phénomène ainsi que la transformation digitale dans le secteur de la justice.