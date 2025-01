Le temps sera instable ce jeudi en Tunisie, avec un ciel couvert et des pluies éparses attendues dans la plupart des régions, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). Soyez particulièrement vigilants dans le Centre et le Nord-Est du pays, où des averses orageuses et localement abondantes sont prévues.

Le vent soufflera avec force, notamment près des côtes Est et dans le Sud, où il pourrait même provoquer des tourbillons de sable, en particulier dans le Sud-Ouest. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes Est et peu agitée à moutonneuse dans le Nord.

Côté températures, une légère baisse est à prévoir. Les maximales oscilleront entre 12 et 18 degrés, et descendront autour de 10 degrés sur les hauteurs Ouest.