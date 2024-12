Crash tragique à Muan : L’avion de Jeju Air avait effectué 13 vols en 48 heures

L’appareil de la compagnie aérienne Jeju Air impliqué dans le crash qui s’est produit dimanche matin à l’aéroport international de Muan avait effectué 13 vols au total au cours des 48 heures avant l’accident tragique qui a coûté la vie à 179 personnes. Ce taux d’exploitation est particulièrement élevé par rapport à celui des autres compagnies aériennes du pays. Ce vol était un charter affrété pour les clients d’un forfait touristique de cinq jours à Bangkok, en Thaïlande, et qui était proposé au départ de Muan durant la période de Noël par un tour-opérateur basé à Gwangju.

Dans la période de 48 heures qui a précédé le crash, l’avion avait relié trois aéroports du pays, Muan, Jeju et Incheon, ainsi que cinq aéroports à l’étranger, chacun dans un pays différent : Pékin en Chine, Bangkok en Thaïlande, Kota Kinabalu en Malaisie, Nagasaki au Japon et Taïpei à Taïwan. Au cours du troisième trimestre de l’année, la moyenne du taux mensuel d’opération par appareil de Jeju Air était de 418 heures, ce qui est la plus grande durée parmi les six compagnies aériennes à bas prix du pays.

Dans les cas de ses concurrents, la moyenne sur la même période était de 371 pour Jin Air et de 386 heures pour T’way. Concernant les deux grandes compagnies aériennes sud-coréennes, la moyenne mensuelle d’opération par appareil chez Korean Air était de 355 heures, contre 335 heures pour Asiana Airlines.

A ce sujet, la compagnie aérienne Jeju Air a rejeté l’hypothèse d’une défaillance dans l’entretien de ses appareils. Le directeur du soutien de gestion de Jeju Air, Song Kyung-hoon, a noté qu’«il est difficile de dire que cet avion était surexploité puisque les entretiens réguliers sont effectués en suivant strictement le planning prévu et que toutes les révisions avant et après chaque départ sont effectuées scrupuleusement».