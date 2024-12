Rencontre historique entre la Tunisie et l’Égypte : Renforcement des relations bilatérales et coopération stratégique

Les relations historiques distinguées entre la Tunisie et l’Egypte et les moyens de tirer le meilleur parti des cadres de coopération existants entre les deux pays et de maintenir la régularité de la tenue des échéances bilatérales conjointes étaient au centre de la rencontre qui a réuni, mercredi, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti et son homologue égyptien Badr Abdelatty.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail au Caire a été suivi d’une séance de travail élargie, en présence des délégations des deux pays, lit-on dans un communiqué du département.

A cette occasion, les deux ministres ont passé en revue les relations historiques distinguées entre la Tunisie et l’Egypte, exprimant leur forte volonté de les hisser aux plus hauts niveaux, reflétant la volonté des dirigeants des deux pays, le Président de la République, Kaïs Saïed, et le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Les deux parties ont salué le progrès qualitatif des relations bilatérales au cours des dernières années, notamment après la visite historique du Président de la République en Égypte en avril 2021 et la dynamique positive qui s’en est suivie, comme en témoigne la fréquence élevée des réunions bilatérales et le renforcement de la coopération dans divers domaines.

Les deux parties ont souligné l’importance de tirer le meilleur parti des cadres de coopération existants entre les deux pays et de maintenir la régularité de la tenue des échéances bilatérales conjointes à travers l’élaboration d’une feuille de route pratique pour mettre en œuvre ces orientations, ainsi que la volonté d’accélérer davantage le rythme de la coopération bilatérale dans les domaines de l’investissement et du commerce et de tirer le meilleur parti des potentialités prometteuses qu’offrent les deux pays, apprend-on de même source.

Les deux Ministres ont également discuté des développements et des changements rapides dans la région au cours de la période récente et échangé leurs points de vue sur diverses questions Arabes, Africaines et Méditerranéennes d’intérêt commun.

Ils ont convenu de la nécessité d’intensifier la consultation et d’unifier les positions sur ces questions afin de consolider les piliers de la sécurité et de la stabilité dans toutes les zones d’appartenance de leurs pays.

À cette occasion, Nafti a réitéré la position ferme de la Tunisie sur la situation à Gaza, soulignant la nécessité d’un cessez-le-feu, de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien frère, de lui fournir une aide humanitaire inconditionnelle et de soutenir sa juste cause afin de recouvrer ses droits historiques légitimes, au premier rang desquels l’établissement de son État indépendant sur toute sa terre, avec Al-Quds Al-Sharif comme capitale, lit-on de même source.