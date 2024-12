Prix Maréchal Louis Hubert Lyautey 2024 : Elyès Jouini récompensé pour la réédition des mémoires de Mohamed-Salah Mzali

Le professeur Elyès Jouini a reçu le Prix littéraire français Maréchal Louis Hubert Lyautey 2024 de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer pour “la réédition des mémoires de Mohamed-Salah Mzali “Au fil de ma vie” (1972) et son commentaire “Mohamed-Salah Mzali : L’intellectuel et l’homme d’Etat” (2023)”, informe l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC).

L’ouvrage “Mohamed-Salah Mzali : Au fil de ma vie”, une coédition IRMC, Cérès Editions et l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts Beït al-Hikma, est dirigé par l’universitaire franco-tunisien Elyès Jouini, professeur à l’Université Paris Dauphine-PSL, et préfacé par Kmar Bendana, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’Université de La Manouba.

La première partie de cet ouvrage réédite les mémoires de l’érudit, historien, économiste, enseignant, homme de lettres, homme politique tunisien Mohamed-Salah Mzali (1896-1984), une plume singulière de la littérature tunisienne, et retrace les étapes d’un parcours exceptionnel, de son enfance à sa retraite marquée par des tourments après une carrière fulgurante.

Dans la deuxième partie signée par l’auteur et intitulée “Mohamed Salah Mzali: L’intellectuel et l’homme d’Etat”, Elyès Jouini poursuit le travail entamé dans le premier volet, enrichi de nombreuses notes explicatives. Il propose une mise en contexte historique de l’homme et de son œuvre, tout en offrant un décryptage rare. Ce faisant, il restitue fidèlement la figure de Mohamed-Salah Mzali, un personnage majeur de l’histoire politique, sociale et culturelle de la Tunisie, selon la note de présentation.

Le prix Maréchal Louis Hubert Lyautey, décerné par l’Académie des sciences d’outre-mer depuis sa création en 1934, récompense chaque année un ouvrage traitant de l’Afrique du Nord, de l’Afrique subsaharienne ou de l’océan Indien.