Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

A cette occasion, le chef de l’Etat a réitéré son appel à ce que les législations, toutes catégories confondues, répondent aux attentes légitimes du peuple tunisien.

Un tel édifice ne saurait être solide et pérenne que s’il repose sur de « nouvelles bases » et non sur « les vestiges du passé », a lancé le président Saïed, cité dans un communiqué

Dans ce contexte, le président de la République a plaidé en faveur de « nouvelles approches » permettant de faire face de manière radicale et catégorique aux défis qui s’imposent, notamment au double plan social et économique.