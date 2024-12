La municipalité d’El Fahs, dans le gouvernorat de Zaghouan prévoit la mise en œuvre de trois projets d’infrastructure d’une valeur totale de 2,1 millions de dinars en milieu urbain et dans des zones d’expansion.

Le secrétaire général de la municipalité, Abderrazek Marouani, a indiqué à l’Agence TAP que le premier projet concerne l’asphaltage de chaussées dans des zones urbaines telles que les Cités d’Ennasr et 20 mars, et dans des zones d’expansion dont Oued El Khadra et la route d’Ouled Farhan.

Il a ajouté que les deux autres projets portent, respectivement, sur l’extension du palais municipal (600 mille dinars) et l’embellissement des entrées de la ville d’El Fahs, notant que le démarrage des travaux est prévu au premier trimestre de l’année 2025.

Par ailleurs, Marouani a fait savoir que les travaux d’aménagement de l’Avenue de l’Environnement (200 mille dinars) ont atteint un taux d’avancement de 90%.