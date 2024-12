La 7ème édition d’une manifestation artistique baptisée “Forja we Hkaya” a démarré mardi, à la maison de la culture Fondok El Attarine à la médina de Sfax.

Un spectacle de la troupe de l’espace culturel “Tempo Culture” a été donné à l’ouverture de la manifestation qui se poursuivra durant trois jours. Un spectacle du conteur et dramaturge Youssef Mouelhi sera présenté, jeudi, à la clôture.

Selon la professeure de l’animation, Jihene Kefi, la programmation est consacrée, comme d’habitude, aux questions des technologies, de la robotique et de l’Intelligence Artificielle (IA).”

S’exprimant dans une déclaration à la correspondante de TAP à Sfax, elle a fait savoir que l’évènement prévoit une exposition d’arts plastiques qui s’intitule “Entre le numérique et les arts plastiques”. Les ateliers au menu sont axés sur les thématiques suivantes: Robotique, IA, films d’animation, recyclage, dessin & photographie et découvertes.

Cette édition 2024 de “Forja we Hkaya” est organisée en partenariat entre la maison de la culture Fondok El Attarine, et un club artistique à l’Institut supérieur des arts et métiers de Sfax (ISAMS), relevant de l’Université de Sfax.