I- Conformément à la décision de la Bourse N° 1/6/2021 sur le compartimentage, telle que

modifiée par décision du Conseil de la Bourse du 02 mai 2023, les émetteurs sont affectés aux compartiments du Marché Principal comme suit :

(i) Le compartiment A inclut les émetteurs dont la capitalisation boursière est

supérieure ou égale à 200 millions de dinars.

(ii) Le compartiment B inclut les émetteurs dont la capitalisation boursière est

inférieure à 200 millions de dinars.

(iii) Le compartiment S (Sous Surveillance) inclut les émetteurs qui :

a. ne respectent pas leurs obligations en matière d’information financière.

b. sont touchés par des événements susceptibles de perturber durablement

leur situation ou compromettre le bon fonctionnement du marché.

La capitalisation boursière utilisée pour l’affectation aux compartiments A et B est la moyenne quotidienne des capitalisations entre le 1er septembre et le 30 novembre 2024.

Pour les valeurs nouvellement introduites, la capitalisation boursière est calculée sur la base du prix d’introduction.

II- Conformément au règlement de parquet, sont retenues pour une cotation en continu pour l’année 2025, les valeurs ayant réalisé un nombre de transactions au moins égal à 1 200 sur la période allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et vérifiant un minimum de 300 transactions par trimestre pour au moins deux trimestres.

A partir du jeudi 02 janvier 2025, la répartition des titres de capital de la Cote de la Bourse en compartiments et en groupes de cotation sera comme suit :

– LES CIMENTS DE BIZERTE, SOMOCER, SOTEMAIL, STIP et TELNET HOLDING sont

transférées du compartiment « B » au compartiment « S » :

– SOMOCER et TELNET HOLDING sont transférées du groupe 11 (Continu) au groupe 99

(Fixing);

– LES CIMENTS DE BIZERTE, SOTEMAIL et STIP sont transférées du groupe 12 (Fixing) au groupe 99 (Fixing).

– La société CELLCOM quitte le compartiment « S » et intègre le compartiment « B » :

– CELLCOM est transférée du groupe 99 (Fixing) au groupe 12 (Fixing);

– SPDIT-SICAF, TUNIS RE, TUNISIE LEASING & FACTORING et WIFACK INTERNATIONAL BANK sont transférées du groupe 12 (Fixing) au groupe 11 (Continu).

Voici le lien de téléchargement complet

Télécharger (PDF, 613KB)