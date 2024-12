Line-up de la 13ème Foire du Livre de la ville de Tunis

Le line-up de la 13ème édition de la Foire du Livre de la ville de Tunis a été dévoilé, lundi, au cours d’une conférence de presse organisée à la Cité de la Culture.

Placée sous le slogan “Le livre, une patrie”, la Foire du Livre de la ville de Tunis se déroulera du mercredi 25 décembre 2024 au samedi 11 janvier 2025 à l’avenue Habib Bourguiba.

Plus de 80 maisons d’édition et plus de 30 000 titres couvrant des domaines variés prendront part à cette manifestation annuelle coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver. Les organisateurs ont annoncé des réductions jusqu’à 50% sur une sélection de livres pour enfants notamment.

La foire est organisée par le Commissariat régional des Affaires culturelles du gouvernorat de Tunis, l’Union des Editeurs tunisiens et le Centre tunisien du livre avec la collaboration notamment de la Bibliothèque régionale de Tunis, les maisons de culture Ibn Khaldoun et Ibn Rchiq. Une rencontre-hommage sera organisée à la mémoire de Fraj Chouchane, figure emblématique de la scène culturelle et médiatique tunisienne décédée le 13 décembre 2024.

Deux initiatives tuniso-algériennes inédites à bord du train Tunis-Alger sont au menu de la Foire qui verra l’inauguration de la “Bibliothèque du voyageur nourri de livres” dotée de 1000 titres et le coup d’envoi de la caravane “Pont de la créativité” prévue du 2 au 5 janvier. Une exposition qui jette la lumière sur l’œuvre des grandes icônes du secteur culturel en Tunisie et en Algérie sera organisée à bord du train qui accueillera aussi des spectacles et des ateliers de dessin centrés sur les symboles de la résistance.

Le train Tunis-Alger offre plusieurs dessertes hebdomadaires entre Tunis et Alger avec une escale à Annaba.

L’Avenue Bourguiba abritera une exposition d’art sur les “Figures de la culture tunisienne” composée de 20 portraits d’éminentes personnalités appartenant à différentes branches du secteur culturel. Les portraits sont réalisés par les artistes Wissal Ben Slimane, Leila Selmaoui, Salma Mejri et Radhi Eljad.

L’historien et homme politique Ahmed Abi-Dhiaf (1804-1874), le penseur et syndicaliste Tahar Haddad (1899-1935), le nouvelliste et parolier Ali Douagi (1909-1949), le grand poète Abou Al Kacem Chebbi (1909-1934) et l’écrivain et homme politique Mahmoud Messaadi (1911-2004) y figureront. Des figures féminines, telles que la poétesse originaire de Sakiet Sidi Youssef Zoubeida Bchir (1938-2011), l’autrice et animatrice radio syro-tunisienne Nejia Thameur (1926-1988) et l’autrice et scénariste Aroussia Nalouti, née en 1950 dans l’Ile de Djerba sont également à l’affiche.

Une exposition documentaire intitulée “Eclairages sur les régions” sera organisée en collaboration avec l’amicale de l’Institut National du Patrimoine (INP). Des fresques murales représentant les 24 gouvernorats seront installées sur toute l’Avenue Bourguiba afin de faire connaître ces régions auprès des visiteurs ainsi que leur riche patrimoine matériel et immatériel.

Des conférences et des rencontres sur des thèmes comme “Le livre à l’ère de l’Internet” et “Les perspectives du livre en Tunisie” seront organisées par la Direction du Livre et de l’Union des Editeurs. Une conférence intitulée “Nos musées, des forteresses vivantes du patrimoine” sera organisée par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et l’INP.

Gafsa, invité d’honneur de cette édition, sera au centre d’un colloque sur “La civilisation capsienne, berceau de l’humanité” qui mettra l’accent sur les différentes facettes de cette région du Sud-Ouest tunisien et son histoire millénaire. La Palestine sera à l’honneur à travers la pièce de théâtre “Liberté pour la Palestine” qui sera présentée par les élèves de l’école primaire Sidi Aloui. Des chants et des poèmes dédiés à la cause palestinienne accompagneront cette manifestation de solidarité.

Des concours de poésie, d’écriture et de théâtre avec une série de spectacles de danse, de chorégraphie, de musique et de performances théâtrales et de lectures poétiques sont prévus. La foire prévoit également des ateliers de peinture, théâtre, calligraphie arabe, mosaïque, d’activités manuelles, développement personnel et des workshops notamment sur le secourisme avec l’intervention du Croissant Rouge Tunisien (CRT).

Des expériences en réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR) seront offertes aux visiteurs dans le cadre d’un atelier innovant axé sur la valorisation du patrimoine et des monuments archéologiques grâce à l’Intelligence Artificielle, organisé en partenariat avec le TICDCE.