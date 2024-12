Réuni samedi, au palais du gouvernement à la Kasbah, le Conseil ministériel a été consacré à l’examen du dossier des entreprises communautaires et des moyens de leur développement.

Selon un communiqué, le Conseil a, dans ce sens, approuvé une série de mesures à même de renforcer les bases de gouvernance de ce système, d’encourager la création des entreprises communautaires et d’accompagner leur développement.

Le Conseil a décidé, en outre, de publier une circulaire explicative pour les dispositions du décret-loi relatif à la création des entreprises communautaires ainsi que des guides sur les différentes étapes de création de ces entreprises.

Dans le même contexte, le Conseil a décidé de renforcer l’accompagnement des entreprises communautaires en mettant à leur disposition des incubateurs au sein des structures ministérielles concernées.

Il recommande également d’intensifier les programmes de formation pour les différents intervenants publics et d’activer les unités de soutien aux investisseurs dans divers ministères.

Le Conseil a également approuvé la mise en place d’un plan de communication global visant à promouvoir les objectifs des entreprises communautaires, à encourager leur création et à instaurer une culture d’initiative collective et privée dans les programmes éducatifs et de formation.

En outre, des programmes seront mis en place pour commercialiser les produits de ces entreprises, leur attribuer une marque distinctive et créer une banque d’idées de projets à destination des futurs investisseurs, ajoute le communiqué.