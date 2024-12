Le gouvernement n’a pas consacré beaucoup de ressources à l’investissement pour l’exercice 2025, mais a alloué des enveloppes importantes aux projets bloqués dont la réalisation devra être accélérée pour atteindre les objectifs de croissance, a indiqué le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Dans sa réponse aux interrogations des députés lors d’une plénière consacrée, vendredi, à l’examen du projet de loi portant approbation du contrat de financement, conclu en date du 13 juin 2024, entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour contribuer au financement du projet de dédoublement de la route nationale 13 reliant les gouvernorats de Kasserine et Sfax, Abdelhafidh a souligné que le taux de croissance envisagé (3,2%) pour 2025 et considéré par plusieurs personnes comme irréaliste et demeure un « taux ambitieux ».

Dans le même contexte, le ministre a souligné que la Tunisie a honoré ses engagements internationaux et financiers, ce qui lui a permis, en dépit des obstacles, d’obtenir des financements étrangers, destinés à l’investissement public en infrastructure, précisant que cette opération va promouvoir l’investissement privé.

“Aucun projet ne sera présenté sans préparation ni réalisabilité”



Il a souligné que le ministère de la Planification, en coordination avec divers ministères et structures, a décidé de ne présenter aucun projet pour un financement externe, tant qu’il n’est pas prêt et réalisable.

Cette décision a été prise après avoir constaté que de nombreux projets financés par des bailleurs de fonds étrangers sont bloqués en raison du manque de préparation du projet et de l’absence de financement. Cela coûte à l’État des ressources financières en raison des retards d’exécution, a-t-il précisé.

« Débloquer les projets, c’est accélérer la croissance. »



Le ministre a passé en revue les étapes les plus importantes prises par le gouvernement aux niveaux national et régional pour faire avancer les projets bloqués et identifier des solutions pour les projets régionaux, à travers sa présentation au comité supérieur pour l’accélération de la réalisation des projets publics.

Il s’agit également de la publication de plusieurs circulaires, notamment la circulaire n° 27 de 2024 relative aux procédures de promotion de l’investissement.

