L’appel à projet pour la troisième édition du laboratoire d’éducation numérique “Yallab” a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

L’édition Yallab 2024/2025 est proposée dans le cadre du programme “Amélioration et Renforcement Linguistique des Elèves en Tunisie”, lancé le 1er janvier 2024 pour une durée de quatre ans.

Après les premières éditions en 2019 et 2022, le programme “Yallab” lancé par l’Institut Français de Tunisie (IFT) et cofinancé par l’Union européenne en Tunisie et l’AFD (Agence Française de Développement), vise à dynamiser le secteur EdTech en Tunisie. Il est destiné aux entrepreneurs tunisiens ayant un projet dans le domaine de l’apprentissage de l’arabe et/ou du français faisant appel à des technologies innovantes.

Il promeut des applications innovantes pour l’apprentissage des langues, basées sur la gamification et utilisant la réalité virtuelle et augmentée. Il s’agit d’un laboratoire d’expérimentation et de production dédié à l’apprentissage immersif des langues, reliant start-ups, chercheurs, organisations culturelles et apprenants pour améliorer les compétences en langues.