L’Espérance Sportive de Tunis (EST) a remporté une victoire importante 2-0 contre Pyramids FC lors de la 3e journée de la phase de groupes (Groupe D) de la Ligue des Champions africaine, au stade Hamadi Agrebi de Radès.

L’entraîneur Laurentiu Reghecampf a salué la performance globale et l’efficacité offensive de son équipe, particulièrement grâce à Youssef Belaili et Elias Mokwana. Cette victoire permet à l’EST de prendre la tête du groupe et de se rapprocher des quarts de finale.

Le joueur Houssem Teka a souligné la détermination et la cohésion de l’équipe après un nul en Angola, en vue du derby contre le Club Africain.

L’entraîneur de Pyramids FC, Krunoslav Jurcic, a attribué la défaite à un manque d’expérience face à un adversaire de haut niveau, tout en reconnaissant la supériorité de l’EST.