“La Tunisie devra adopter une stratégie globale basée sur une restructuration efficace de la dette et l’élaboration de politiques financières qui prennent en considération les priorités sociales et de développement”, a recommandé l’Observatoire tunisien de l’économie (OTE).

Dans son bulletin d’information publié récemment, l’OTE a souligné que “sans l’engagement de ces mesures “sérieuses”, le pays restera « sous le joug d’un système financier mondial qui impose aux pays du Sud un lourd fardeau qui affecte leur stabilité et le bien-être de leurs populations”.

Le rapport souligne également que la Tunisie demeure confrontée à des défis complexes de gestion de la dette, ajoutant que le pays ne déploie pas suffisamment d’efforts pour soutenir les initiatives du sud et régionales en faveur de l’allègement de la dette.

Le service de la dette (charges financières de la dette externe et interne, c’est-à-dire le remboursement des échéances en principal et intérêts) représente une lourde charge pour le budget de l’État et une pression sur ses dépenses sociales, d’autant plus que la part du service de la dette a atteint un niveau sans précédent, selon l’Observatoire.

Le service de la dette a représenté 32 % du budget de l’État pour l’exercice 2024, avec des prévisions du gouvernement, tablant sur une baisse de 1,1% du service de la dette publique à moyen et à long termes en 2025, par rapport à 2024, soit une réduction d’environ 276 millions de dinars (MD) , sauf que le montant total du service de la dette restera élevé, puisqu’il devrait atteindre 24,6 MD, selon le rapport du budget économique 2025.

Le discours politique sur la gestion de la dette a connu quelques changements en ce qui concerne l’introduction de lA politique du compter-sur-soi à travers le mécanisme de financement de la dette extérieure par l’exploitation des réserves en devises, tout en recourant à l’émission de nouvelles obligations par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) comme solution à la crise.

Selon l’Observatoire, il n’existe pas de mesures concrètes pour exiger une restructuration ou une annulation de la dette sur la base de plusieurs initiatives mondiales.

L’Initiative de suspension du service de la dette du G20 qui a été mise en place après les répercussions de la crise de la COVID , représente une de ces initiatives . Un rapport publié par un Centre d’études internationales, (The Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center ) a fait ressortir que la restructuration de la dette extérieure ne sera pas très efficace pour alléger le fardeau de la dette tunisienne.

Pour preuve, la grande partie de la dette extérieure est liée aux créanciers multilatéraux qui n’acceptent généralement pas la renégociation de la dette. Mais selon l’Observatoire, 20% de la dette tunisienne est bilatérale, ce qui ouvre la porte à la possibilité de négocier avec certains pays pour alléger de la dette..