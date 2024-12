La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a signé un accord avec le constructeur chinois King Long pour l’acquisition de 300 nouveaux bus d’un coût de 152 millions de dinars.

Ces bus seront livrés dans les plus brefs délais, a fait savoir le ministère des Transports dans un communiqué publié vendredi.

La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de la priorité accordée par l’Etat au secteur du transport et en application des instructions du président de la République relatives à l’accélération de l’importation du bus et des wagons de métro et la résolution du dossier de transport collectif, et ce, pour garantir un transport sécurisé et de qualité en faveur des citoyens.

Et d’ajouter que la TRANSTU est penchée sur l’élaboration d’un cahier des charges type pour l’acquisition de wagons de métro. L’appel d’offres devrait être lancé dans les plus brefs délais, a-t-on ajouté de même source.