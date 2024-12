La Direction générale de la Douane tunisienne et le ministère du Commerce et du développement des exportations ont lancé, vendredi, à Tunis, l’application web “Renseignements contraignants” pour faciliter les procédures douanières en faveur des acteurs économiques et favoriser l’accès aux marchés extérieurs.

Cette application, développée dans le cadre d’un projet de coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), fait partie aussi d’un projet intégré de digitalisation visant à faciliter l’accès au guichet unique et à simplifier les procédures pour les privés.

Selon le directeur adjoint au ministère du Commerce et de développement des exportation, Fakhri Bouzayène, toutes les directions et toute structure nationale en rapport avec les acteurs économiques pourraient utiliser cette application qui permet de demander, à distance, l’obtention ou l’accès à des décisions contraignantes pour les marchandises à importer.

“Les documents obtenus à travers l’application pourraient faciliter les procédures douanières et réduire la marge d’erreur concernant la répétition des demandes d’une direction quelconque et aussi réduire la pression sur les services de douane”, a ajouté le responsable.

Le ministère du Commerce, œuvre selon le même responsable, à sensibiliser les représentants du secteur privé quant à l’exploitation de cette application à travers des formations, des contacts directs avec les entreprises ou à travers les chambres de commerce et d’industrie.

De son côté, le colonel et chef de projet “Renseignements contraignants”, Arbi Naffet a souligné l’importance de cette application dans la réduction des délais de stationnement et de transit des marchandises via les postes frontaliers, relevant que l’ultime objectif est de promouvoir l’économie nationale et d’améliorer le climat d’affaires en Tunisie.

Fethi Zoghlami, responsable à la direction de l’Origine à la Direction générale de la Douane, a indiqué que la simplification des opérations d’exportations s’étendront à celles qui seront effectuées dans le cadre de l’ensemble des accords comerciaux signés par la Tunisie.

L’accès aux renseignements contraignants sera réduit, grâce à cette application, de 180 jours à 90 jours, a encore fait remarquer le responsable.