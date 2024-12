Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation de la Tunisie à la 7ème édition du Salon “Global Industrie Lyon 2025” qui se tiendra du 11 au 14 mars 2025, à Eurexpo Lyon, en France.

“Global Industrie” réunit l’ensemble de l’écosystème industriel, sa chaîne de valeur et ses marchés utilisateurs. Il permettra aux entreprises tunisiennes participantes de valoriser leur savoir-faire et de mettre en avant leurs produits et inventions.

Elles pourront, aussi, nouer des relations d’affaires, rencontrer des opérateurs économiques internationaux et explorer des opportunités de partenariats.

Rassemblant plus de 50000 industriels, ce salon considéré comme le plus grand salon industriel en France avec près plus de 90 pays participants, offrira aux entreprises tunisiennes la possibilité de bénéficier d’une visibilité sur le marché européen.