En plus des succès sportif et populaire, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été aussi une réussite financière, a annoncé le Comité d’organisation de cette compétition planétaire, qui clôt ses comptes sur un excédent de 26,8 millions d’euros.

Le Comité, qui présentait son bilan budgétaire à la veille de la tenue ce jeudi de son conseil d’administration, se félicite de ce résultat positif avec plus de 4,480 milliards d’euros de revenus pour environ 4,453 milliards de dépenses.

Les organisateurs attribuent cette performance notamment au succès populaire des Jeux, faisant état de 1,489 milliard d’euros de recette de billetterie (en y intégrant les 156 millions d’euros de revenus d’hospitalité), avec respectivement plus de 9,5 millions de billets vendus pour les Jeux olympiques et plus de 2,5 millions pour les paralympiques.

Il s’agit d’”un chiffre considérable, qui traduit le mieux la réussite de Paris 2024 puisque c’est 87 millions d’euros de plus que lors du budget prévisionnel voté en décembre 2023, et même 348 millions d’euros de plus que ce qu’on avait prévu dans le projet de candidature”, précisent-ils.

Selon le contrat de ville hôte, l’excédent réalisé sera réparti en trois : 20% pour le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), 20% pour le Comité international olympique (CIO) et 60% dans la promotion et le développement du sport en France.