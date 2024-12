L’Université de Gabès lance une pépinière d’entreprises en partenariat avec OMV et ETAP

Une pépinière d’entreprises vient d’être créée à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Gabès, dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Gabès, la société OMV spécialisée dans la production pétrolière et la société tunisienne d’activités pétrolières (ETAP).

La pépinière offre un espace bien aménagé et doté d’équipement à la pointe de la technologie afin de répondre aux besoins logistiques, techniques et d’accompagnement en faveur des jeunes entrepreneurs et des employés d’une startup dans la région.