Le Centre culturel international de Hammamet (CCIH) a annoncé l’ouverture d’un appel à candidatures pour l’année 2025, portant sur neuf expositions exceptionnelles d’arts plastiques/installation individuelle ou collective. Cet appel vise à mettre en lumière les talents et à célébrer la diversité des expressions artistiques, selon un communiqué du CCIH.

L’appel s’adresse aux artistes, designers graphiques, peintres, photographes et autres professionnels des arts visuels.

Les candidats doivent participer avec des œuvres originales et non copiées, accompagnées d’une brève description de chaque création (matériaux utilisés, concept, etc.).

Chaque artiste peut soumettre jusqu’à 30 œuvres au maximum. Les candidats doivent justifier d’une activité artistique professionnelle et/ou être diplômés d’une école d’art, disposant d’un parcours artistique solide : avec des œuvres récemment exposées dans des institutions, galeries, festivals, etc et/ou avoir participé à une résidence d’artistes.

Les dossiers de candidature doivent être rédigés en langue arabe/et ou en langue française pour les candidats francophones.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 février 2025, et les résultats seront annoncés le 10 mars 2025.