5ᵉ édition du Prix Lina Ben Mhenni : Les journalistes primés pour défendre la démocratie et les droits humains

« La création du Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression” en 2020 visait surtout à réaffirmer les valeurs communes de la liberté d’expression dont Lina était parmi les principaux défenseurs », a déclaré Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie.

S’exprimant dans une allocution, en arabe littéraire, à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée, mardi soir, au Palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd, pour annoncer les lauréats de la 5ème édition du Prix Lina Ben Mhenni, l’ambassadeur de l’UE s’est félicité du « retour du prix après une année d’interruption, indiquant un prix important pour l’UE qui soutient la liberté d’expression partout dans le monde ».

Créé en 2020 sur initiative de l’UE, le Prix Lina Ben Mhenni pour la Liberté d’expression est baptisé au nom de la blogueuse et activiste Lina Ben Mhenni, -décédée le 27 janvier 2020 à l’âge de 36 ans – dont le nom avait circulé pour le prix Nobel de la Paix après la révolution tunisienne en 2011.

La remise du prix coïncide avec la Journée internationale des droits de l’Homme، célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948.

« L’UE soutient pleinement cette compétition, partant de sa conviction en le rôle assez important du journalisme. Car être journaliste n’est pas uniquement un métier ; c’est une profession de courage, un devoir civique qui implique sa responsabilité quant au principe de la vérité », a soutenu le diplomate.

Il a passé en revue l’état des lieux du « journalisme dans le monde entier qui fait face à des défis et des dangers majeurs ». Présentant des chiffres fournis par la Fédération internationale des journalistes (Fij), il a déploré « la mort de plus de 100 journalistes en 2024, notamment dans les zones de guerre et en particulier en Ukraine et en Palestine ».

« Des centaines de journalistes ont été également capturés au cours de cette année », a-t-il encore dit.

Le diplomate a tenu à rappeler « le massacre qui se passe dans la Bande de Gaza où beaucoup de journalistes ont trouvé la mort lors de l’exercice de leurs fonctions. »

Le diplomate a souligné que l’UE en Tunisie soutient le journalisme par divers programmes dont le Programme d’appui aux médias (PAMT) à travers lequel l’Union « soutient non seulement la liberté d’expression pour les journalistes mais également le droit des citoyens d’avoir une information transparente, précise et vraie ».

« Au-delà de renforcer les compétences des journalistes tunisiens, ce programme permet également de renforcer celles des journalistes et experts européens qui, selon lui, ont beaucoup à apprendre des journalistes opérant dans des zones assez difficiles. »

Pour la journaliste Essia Atrous, présidente du jury du « Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression” 2024, cette récompense est organisée à une époque où la liberté de pensée et d’expression, dans le monde fait face aux restrictions dans quasiment tous les coins du monde”. Elle a évoqué le calvaire des journalistes, les femmes en particulier, à Gaza dont le nombre des disparus a franchi la barre des 180 morts.

« Lina ben Mhenni, partie à la fleur de l’âge, nous avait légué un héritage qu’il a fallu préserver et assurer la continuité », a-t-elle estimé.

Emna ben Mhenni, membre du jury, a salué la mémoire de sa fille Lina et de son mari Sadok Mhenni, décédé en 2023, qui était comme sa fille activiste et fervent défenseur des droits de l’Homme.

La liberté d’expression est « une question pour laquelle Lina avait milité jusqu’à son dernier souffle, a affirmé, sa mère, émue, tout en émettant son souhait d’élargir le rayonnement de ce prix aux niveaux arabe, africain et maghrébin ».

« Je dédie ce prix à tous les journalistes en Palestine, au Liban et en Syrie qui sont aujourd’hui assassinés, exilés, attaqués, emprisonnés, enlevé et torturés. Vive la Palestine », a déclaré la lauréate du premier “Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression” 2024, Zina Bekri (journaliste freelance).

Quatre journalistes d’expression arabe sont les lauréats de la 5ème édition du “Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression. Le jury a également décerné, exceptionnellement, un prix spécial « coup de cœur du jury » à deux journalistes d’expression anglaise.

Ouvert aux libres penseurs, journalistes, blogueurs, influenceurs et autres activistes citoyens, ce prix annuel récompense les articles défendant les principes et valeurs de la démocratie, des libertés et des droits partagés entre la Tunisie et l’UE.